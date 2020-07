Formazioni ufficiali Genoa-Lecce, Serie A 2019/2020 (Di domenica 19 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Genoa-Lecce, sfida valida per la 34° giornata di Serie A 2019/2020. Sfida salvezza tra i liguri ed i salentini, i padroni di casa hanno un punto di vantaggio e al momento sarebbero salvi. I rossoblu vanno a caccia dei tre punti per prendere un margine che sarebbe importante con sole quattro sfide al termine del campionato. Di seguito le scelte dei due allenatori per il match salvezza di domenica 19 luglio, calcio d’inizio alle ore 19.30. Formazioni ufficiali Genoa: IN ATTESA Lecce: IN ATTESA Leggi su sportface

infobetting : Manchester United-Chelsea (FA CUP domenica, ore 19:00): formazioni ufficiali, - infoitsport : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali - infoitsport : Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Ranieri fa il turn over - infoitsport : Le formazioni ufficiali di Parma-Sampdoria: ancora panchina per Inglese - infoitsport : Parma-Sampdoria (19 luglio ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici -