"Due vie: opting out o ricorso in Tribunale". Retroscena: scontro con Rutte senza precedenti. Retroscena: "Brexit 2 per colpa di Conte" (Di domenica 19 luglio 2020) Niente accordo sul Recovery Fund a Bruxelles, con il Consiglio Ue che riunirà di nuovo alle 12 dopo 2 giornate di trattative frustranti. Il nodo insormontabile sembra essere il diritto di veto richiesto da Mark Rutte, premier olandese in posizione solitaria anche rispetto agli altri paesi "frugali". La bozza del presidente del Consiglio Ue Charles Michel prevede una redistribuzione all'interno dei 750 miliardi di aiuti tra prestiti e fondo perduto, e l'opzione del "freno d'emergenza", versione soft di quanto richiesto da Rutte: la possibilità, cioè, di bloccare l'erogazione di fondi a un Paese nel caso non rispetti il piano di riforme. Una posizione assolutamente sindacabile che fa sospettare la fregatura a Giuseppe Conte. E secondo vari Retroscena, il ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Due vie Messe in sicurezza le due vie Colombarazzo il Resto del Carlino Giuseppe Conte, niente accordo con Rutte sul Recovery fund. Retroscena: opting out o ricorso in Tribunale, la fine dell'Unione europea

Niente accordo sul Recovery Fund a Bruxelles, con il Consiglio Ue che riunirà di nuovo alle 12 dopo 2 giornate di trattative frustranti. Il nodo insormontabile sembra essere il diritto di veto richies ...

Verso il vaccino, tra farmaci e nuove vie

