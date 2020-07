Due esplosioni all'alba, il vulcano Stromboli trema: "Non è come un anno fa" (Di domenica 19 luglio 2020) Due esolosioni all'alba, il vulcano Stromboli si risveglia. L'Osservatorio Estneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 6.23 una esplosione di forte intensità. In precedenza, alle 5, attraverso le telecamere di sorveglianza era stata osservata una esplosione di maggiore intensità. I prodotti generati dall'esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico il fenomeno è stato caratterizzato da una breve sequenza di eventi esplosivi e da un incremento dell'ampiezza del tremore vulcano. "Ci sono stati momenti di paura - ha spiegato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni all'agenzia Adnkronos -, ... Leggi su liberoquotidiano

