Capello: “Pensavo che l’Inter vincesse lo scudetto. Milan? Con Rangnick perderà un altro anno” (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. L’ex tecnico di Roma, Milan e Juventus ha toccato vari temi tra cui lo scudetto all’Inter in un futuro prossimo e la possibilità della Juventus di vincere la Champions League: “Per l’Inter penso di sì. E’ il club più vicino alla Juve, in termini di risorse economiche. Ripeto, io pensavo che ci sarebbe riuscita già quest’anno. Juventus? Lo scudetto lo davano per vinto, l’obiettivo è la Champions. Però è difficile. Ci sono grandi squadre, grandi allenatori, grandi mentalità. E’ una corsa lunga e complicata. E ci vuole fortuna. Mi cito: palo dentro e palo fuori, il bivio sta tutto qui”. I bianconeri sono stati fortemente criticati ... Leggi su sportface

anarchico74 : RT @sportface2016: Capello: 'Champions alla #Juventus? Difficile. Ci sono grandi squadre, grandi allenatori, grandi mentalità. E’ una corsa… - sportface2016 : Capello: 'Champions alla #Juventus? Difficile. Ci sono grandi squadre, grandi allenatori, grandi mentalità. E’ una… - KevinMoceo : RT @90ordnasselA: “Sarà l'#Inter, in futuro, a cambiare la storia del calcio italiano?” “Penso di sì. È il club più vicino alla Juve, in t… - CalcioJcom : New post: Capello: “Inter? Con tutti quei soldi pensavo vincesse. Juve vince senza fatica, ma Sarri si è fatto ca - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Capello: '#Inter? Spesi tanti soldi, pensavo vincesse lo scudetto. #Lazio? Se #Inzaghi si lamenta, possono farlo tutti' htt… -