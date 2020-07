Capello: "La Juve vincerà, ma l'Inter è pronta a spezzare il dominio" (Di domenica 19 luglio 2020) Fabio Capello, questo calcio dopo il lockdown, il calcio della settimana imbottita di partite, le piace? 'Ma sì che mi piace. Era l'unico sistema per ripartire'. Si gioca al modo di sempre o vede ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Capello: 'La Juve vincerà, ma l'#Inter è pronta a spezzare il dominio': Dallo scudetto al mercato alle conseguenze… - KevinMoceo : RT @90ordnasselA: “Sarà l'#Inter, in futuro, a cambiare la storia del calcio italiano?” “Penso di sì. È il club più vicino alla Juve, in t… - CalcioJcom : New post: Capello: “Inter? Con tutti quei soldi pensavo vincesse. Juve vince senza fatica, ma Sarri si è fatto ca - vdi_vendetta : @CivaleUmberto @LuigiGuelpa Ronaldo è un campione! Un atleta fuori dal comune...ma i leader sono altri...e a questa… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Capello: 'La Juve? 6 punti di vantaggio sono tanti' -