Calciomercato Inter: Conte perde un pezzo, un big ha scelto la Spagna (Di domenica 19 luglio 2020) Calciomercato Inter: Antonio Conte rischia di perdere un acquisto sul uale la società ha investito molto. Ma l’insidia del Real Madrid è reale Calciomercato Inter: Conte alla fine del mercato di gennaio aveva arricchito la sua rosa con Christian Eriksen. Ma ora il 28enne trequartista danese, dopo sola mezza stagione a Milano, potrebbe già cambiare … L'articolo Calciomercato Inter: Conte perde un pezzo, un big ha scelto la Spagna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter-#Kumbulla, gli aggiornamenti sulla trattativa - DiMarzio : #Calciomercato - Il #Monza interessato a #Esposito dell’#Inter - tuttosport : #Zaniolo a fuoco lento. Sarà duello #Juve-#Inter ?? - calciomercatoit : ?? #RomaInter - Polemiche accese sul gol di #Spinazzola Giusto convalidare? - SkySport : Inter su Zaniolo e Dzeko? La risposta di Marotta -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Cittaceleste.it

Tifosi nerazzurri arrabbiati per la decisione di Marco Di Bello che decide di convalidare il gol dell'1-1 di Spinazzola al 46' di Roma-Inter. L'azione giallorossa nasce infatti da un contatto Kolarov- ...Nicolas Burdisso, doppio ex di Roma-Inter e attuale dirigente del Boca Juniors, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: Stasera c'è Roma-Inter, è un po' la sua partita: 5 anni in nerazz ...