Brescia, Lopez ammette: “Non dobbiamo mollare, ma la salvezza è difficile” (Di domenica 19 luglio 2020) L’allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Spal, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Lopezcaption id="attachment 926509" align="alignnone" width="300" Lopez (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Preferisco parlare della gara. Oggi sapevamo che ci giocavamo molto e c'era un risultato solo. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, in alcune gare siamo stati rimontati. Nello spogliatoio ci siamo detti questo, siamo andati in campo con convinzione. Abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo giocato bene sugli esterni. Martella è entrato bene, mi è piaciuta anche la qualità dei palloni che ha messo dentro l'area. salvezza? Noi non ... Leggi su itasportpress

