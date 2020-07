Black Lives Matter, Lewis Hamilton attacca: “Fia e F1 devono fare di più” (Di domenica 19 luglio 2020) “Oggi ho gareggiato per tutti coloro che spingono per fare cambiamenti positivi e per chi combatte la diversità ma comunque, sfortunatamente, come sport dobbiamo fare di più“. Lewis Hamilton attacca la Fia e la Formula 1 a margine del Gran Premio d’Ungheria. Durante l’inno pre-gara, come di consueto, Hamilton assieme ad alcuni piloti si è inginocchiato per mostrare il suo appoggio al grido del ‘Black Lives Matter’ ma non tutti i piloti, in quel preciso momento, erano al suo fianco. All’appello è mancato Kevin Magnussen, giunto solamente in un secondo momento mentre Antonio Giovinazzi si è presentato senza la maglietta ‘End racism’. “È ... Leggi su sportface

