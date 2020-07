Uva (Uefa): “Ci sono soluzioni alternative per Barcellona-Napoli” (Di sabato 18 luglio 2020) Il vice presidente della Uefa Michele Uva ha parlato a Radio Punto Nuovo della prossima sfida tra Barcellona e Napoli: “Il Napoli ufficialmente va a giocare a Barcellona a meno che nel frattempo non dovessero uscire norme che vietano di giocare in Spagna. Ci auguriamo che non accada, quindi le partite di ritorno degli ottavi si disputeranno nelle città d’appartenenza. Ovviamente ci sono soluzioni alternative”. Uva commenta poi anche l’ammissione del Manchester City alla prossima Champions League “I documenti sono stati oggetto di analisi da parte di giudici. Non si possono dare giudizi sulle sentenze di organismi giudicanti indipendenti. La Uefa non è stata smentita, ... Leggi su ilnapolista

