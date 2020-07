Romina Power canta in onore della sorella morta Taryn: video da brividi (Di sabato 18 luglio 2020) Questo articolo Romina Power canta in onore della sorella morta Taryn: video da brividi è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Romina Power ha cantato un piccolo brano di un pezzo scritto tantissimi anni fa insieme all’amata sorella Taryn, che purtroppo è morta: video commovente. E’ un video a dir poco commovente quello che Romina Power ha pubblicato su Instagram e che è immancabilmente diventato virale sui social network. La famosissima ed amata cantante, infatti, in … Leggi su youmovies

radiosiciliarse : Albano & Romina Power - Viaggiando - radiosiciliarse : AL BANO & ROMINA POWER - ACQUA DI MARE - Naveedanzum : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - infoitcultura : Romina Power a pezzi: 'Non sono ancora morta. Stavolta avete toccato il fondo' - infoitcultura : Romina Power senza parole: la drastica decisione su Ylenia -