‘Quando esco te scanno!’, prima massacra di botte la compagna, poi le scaglia addosso dei vasi dal balcone: arrestato 52enne (Di sabato 18 luglio 2020) Non era stato sufficiente aggredirla e picchiarla in macchina; le ha anche tirato dei vasi di fiori da un balcone mentre la compagna era intenta a parlare con una sua amica in presenza di uno dei suoi due figli. E’ accaduto due sere fa, poco prima di mezzanotte, in via del Prato dove è stato richiesto l’intervento di una volante della Polizia di Stato per una lite. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato in strada la vittima con un vistoso rigonfiamento di un labbro, per il quale hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Durante l’attesa, la donna ha raccontato agli agenti che poco prima, mentre rincasava in macchina insieme al compagno, è iniziata una violenta lite all’apice della quale è stata aggredita dall’uomo – ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : ‘Quando esco te scanno!’, prima massacra di botte la compagna, poi le scaglia addosso dei vasi dal balcone: arresta… - Giuseppe5813 : RT @Fresia07818012: 'Perché scrivi solo cose tristi?' - 'Perché quando sono felice, esco.' L. Tenco #CasaLettori #FotoDelGiorno https:/… - _Deliranza_ : Stamattina pioggia e vento gelido ma quando poi esco per comprare del cibo per casa esce il sole del deserto e torn… - AlessioMari5 : RT @Fresia07818012: 'Perché scrivi solo cose tristi?' - 'Perché quando sono felice, esco.' L. Tenco #CasaLettori #FotoDelGiorno https:/… - MarykoMayko : RT @Fresia07818012: 'Perché scrivi solo cose tristi?' - 'Perché quando sono felice, esco.' L. Tenco #CasaLettori #FotoDelGiorno https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Quando esco Saldapress, le uscite di Luglio 2020 AFNews