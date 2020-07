PS5 e Xbox Series X: i prezzi dei giochi potrebbero aumentare (Di sabato 18 luglio 2020) I prezzi dei giochi di PS5 e Xbox Series X potrebbero lievitare. Phil Spencer non intende opporsi: “Sono poi i giocatori a decidere se è giusto per loro” Phil Spencer, ai microfoni del Washington Post, ha toccato vari argomenti tra cui il prezzo dei giochi next-gen di PS5 e Xbox che potrebbe subire un rialzo. Sembra che il capo di Xbox non voglia opporsi a questa decisione accordando fiducia ai videogiocatori e alle loro scelte. Queste le sue parole: “Come industria, possiamo fissare il prezzo come preferiamo, sono poi i giocatori a decidere se è giusto per loro. Non vedo di cattivo occhio coloro che impostano un nuovo prezzo per i propri giochi, poiché ognuno compie delle scelte ... Leggi su zon

