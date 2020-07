Matteo Salvini umilia Conte. I miliardi? La verità sulla trattativa in Europa (Di sabato 18 luglio 2020) "Tante chiacchiere, fatti zero". Matteo Salvini mette nel mirino il premier Giuseppe Conte nelle ore in cui al vertice Ue sul recovery fund le cose per l'Italia si mettono male. "Stasera ai telegiornali vedrete che Conte è a Bruxelles, ma dalla Europa non arriverà mai una lira, dobbiamo contare solo sulla forza degli italiani e sui risparmi degli italiani", ha detto il leader della Lega in un comizio a Gallipoli, in Puglia. "Siamo gli unici in Europa che stanno aspettando questi mille mila miliardi che tanto non arriveranno", aveva detto poco prima a Grottaglie (Taranto). "Il suggerimento a Conte, come quando hai un compagno più bravo in classe, è: copia. Copia dai francesi, ... Leggi su iltempo

matteosalvinimi : 'Dobbiamo dire grazie a Matteo Salvini perché dopo due anni di inferno dove venivamo descritti come genitori totalm… - 6000sardine : Domani #Gallipoli sarà la tappa del percorso elettorale pugliese di Matteo #Salvini. Noi e le realtà sociali del t… - LegaSalvini : Matteo Salvini e il video choc da Roma: 'Cadaveri sezionati in cambio di soldi. M5s e Raggi cosa nascondono?' - AppostaMi : RT @6000sardine: Domani #Gallipoli sarà la tappa del percorso elettorale pugliese di Matteo #Salvini. Noi e le realtà sociali del territor… - Ernesto29296958 : RT @tempoweb: I miliardi? La verità sulla trattativa in #Europa. Così #Salvini umilia #Conte #RecoveryFund #18luglio -