L’indice di contagio del Veneto è il più alto d’Italia (Di sabato 18 luglio 2020) In Veneto c’è l’indice di contagio più alto d’Italia. E questo probabilmente perché c’è chi va in giro a dire che il Coronavirus è morto, spingendo la popolazione a essere più lasca con le protezioni. Spiega oggi il Corriere del Veneto che a causa della ventina di nuovi focolai riscontrati, quasi tutti di importazione, la scorsa settimana pur con un Rt più basso (1,2) insieme all’Emilia Romagna ha mantenuto lo scenario peggiore d’Italia. Riconfermato ieri dall’ultimo report diffuso da ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità, che ancora segnalano il Veneto, stavolta da solo, come la regione più a rischio tra le sei con Rt superiore a 1: ... Leggi su nextquotidiano

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - fanpage : Sei regioni hanno superato il livello di guardia, l'indice di trasmissione del contagio torna a destare preoccupazi… - Tg3web : L'indice di contagio da covid in Italia supera l'uno per cento in diverse regioni. E risale anche in Lombardia. Aum… - Miti_Vigliero : L’indice di contagio del Veneto è il più alto d’Italia - Miti_Vigliero : L’indice di contagio RT sopra 1 in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : L’indice contagio Coronavirus: studio rivela, a Wuhan fino all'87% dei casi non diagnosticati Affaritaliani.it