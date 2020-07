L’estate in tour di Maria Antonietta parte da Carpi (Di sabato 18 luglio 2020) L’estate in tour di Maria Antonietta al via da Carpi: appuntamenti per suonare canzoni e per leggere al chiaro di luna poesie È tempo di nuovi concerti per Maria Antonietta. L’artista torna con alcune date speciali che la vedranno passare l’estate in tour. Appuntamenti per suonare canzoni, per leggere al chiaro di luna poesie, per bisbigliarsi… L'articolo L’estate in tour di Maria Antonietta parte da Carpi Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

retrouvailhes : IN PRATICA QUINDI MI STAI DICENDO CHE OGNI SINGOLA ESTATE IO DEVO VIVERE CON L’ANSIA PERCHÉ NON SOLO VIENI IN TOUR… - RDS_official : L'#RDSPlayOnTour sta per partire: da nord a sud, quest'estate abbracceremo la nostra Italia ?????? Ecco le tappe della… - amatiisempre : comunque l’estate 2021 è davvero lontanissima spero che le date di roma/palmanova siano sostituite da date per il… -

Ultime Notizie dalla rete : L’estate tour «La Lettura», la copertina di Banksy inaugura un’estate speciale Corriere della Sera