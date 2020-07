Lazio-Juve, Adekanye-Anderson le armi segrete di Inzaghi (Di sabato 18 luglio 2020) Bobby Adekanye ci proverà. Appena Inzaghi lo manderà in campo, il 21enne attaccante olandese alla prima occasione cercherà di inquadrare la porta della Juventus. Ha già segnato in A: contro la Spal, ... Leggi su gazzetta

Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - Sport_Mediaset : #Lazio, contro la #Juve è emergenza difesa ?? Per #Inzaghi la lista degli indisponibili è lunghissima ??… - forumJuventus : [Sportmediaset] Juve al bivio Lazio. Sarri già a rischio? Ipotesi traghettatore in caso di k.o.: c'è anche Pirlo tr… - LazioChannel : #Lazio - #Diaconale ci crede: 'La #Juve si può battere. Ecco come' #JuveLazio #18luglio - casjdean : RT @Pistogolblasta2: #Lazio e #Juve hanno giocato il 33° turno mercoledì e giocheranno il 34° turno lunedì. L'#Inter ha giocato il 33° tur… -