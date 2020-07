La fine di padrini e madrine “più interessi che scelta cristiana” (Di sabato 18 luglio 2020) Secondo il Vescovo di Sulmona, padrini e madrine non hanno consapevolezza del loro ruolo che per la Chiesa sarebbe di fondamentale importanza. Essere padrini o madrine nei battesimi e nelle cresime, una volta era un vanto, e tale è rimasto per chi crede davvero nei valori cristiani. Ma a sentire il Vescovo di Sulmona, la maggior parte di chi decide di essere una sorta di secondo padre o seconda madre del nascituro o del cresimante, ha in realtà dimenticato il vero motivo della scelta. Una scelta che non deve essere solo di un giorno da festeggiare, ma una missione che si deve portare avanti tutta la vita, non solo con regali alle feste di compleanno più per dovere che per piacere. Dunque, almeno a Sulmona, battesimi e cresime non avranno ... Leggi su chenews

GVNVNCR : RT @marco_gervasoni: Per Folli l’intervento a gamba tesa di #Merkel pro #Benetton segnerebbe la fine di #Conte. Che cadrebbe cosi per mano… - PonytaEle : RT @marco_gervasoni: Per Folli l’intervento a gamba tesa di #Merkel pro #Benetton segnerebbe la fine di #Conte. Che cadrebbe cosi per mano… - MariellaLoi : RT @marco_gervasoni: Per Folli l’intervento a gamba tesa di #Merkel pro #Benetton segnerebbe la fine di #Conte. Che cadrebbe cosi per mano… - Marinotoma : RT @marco_gervasoni: Per Folli l’intervento a gamba tesa di #Merkel pro #Benetton segnerebbe la fine di #Conte. Che cadrebbe cosi per mano… - SoniaLaVera : RT @marco_gervasoni: Per Folli l’intervento a gamba tesa di #Merkel pro #Benetton segnerebbe la fine di #Conte. Che cadrebbe cosi per mano… -

Ultime Notizie dalla rete : fine padrini L'eterna fuga del padrino e la regola del silenzio Live Sicilia Basta mafia, addio "padrini". Integrarsi non è un problema e la politica lo dimostra

Il 9 gennaio 2019, per la seconda volta nella sua carriera, Nancy Pelosi è entrata a Capitol Hill in qualità di speaker, cioè di presidente, della Camera dei rappresentanti. Varcare quella soglia è st ...

Il 9 gennaio 2019, per la seconda volta nella sua carriera, Nancy Pelosi è entrata a Capitol Hill in qualità di speaker, cioè di presidente, della Camera dei rappresentanti. Varcare quella soglia è st ...