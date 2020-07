F1, Steiner vs Grosjean e l'elefante nella stanza (Di sabato 18 luglio 2020) Più che un team di F.1 la Haas sembra il set di una situation comedy americana: attori protagonisti Gunther Steiner, altoatesino di Merano trapiantato a Charlotte in Nord Carolina, responsabile del ... Leggi su gazzetta

1 la Haas sembra il set di una situation comedy americana: attori protagonisti Gunther Steiner, altoatesino di Merano trapiantato a Charlotte in Nord Carolina, responsabile del team di F.1 dal 2015 e ...

Haas sotto investigazione per violazione del parco chiuso

La FIA ha messo sotto inchiesta la squadra USA perché i meccanici della Haas di Romain Grosjean hanno rotto il vincolo del parco chiuso lavorando sulla monoposto fino alle 23:20 senza che ci fosse nem ...

