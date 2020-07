E’ morto John Lewis, icona dei diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) John Lewis si è spento all’età di 80 anni, per un tumore al pancreas. Lewis era un deputato democratico al Congresso USA, nonché un’icona del movimento per i diritti civili in America. Era uno dei “Big Six”, e partecipò alla marcia del 1963 su Washington DC, con Martin Luther King jr. Chi era John Lewis … Leggi su periodicodaily

