Dormire con il partner migliora il sonno: la coppia regala 9 minuti in più a notte (Di sabato 18 luglio 2020) Il partner fa bene al nostro sonno: infatti poter sentire (inconsciamente) l’odore del nostro lui o della nostra lei concilia il sonno, si associa a un riposo meno disturbato in cui ci si gira e rigira meno nel letto, il sonno è più profondo e efficiente, ed in media si dorme 9 minuti in più a notte.Lo rivela uno studio appena pubblicato sulla rivista Psychological Science da Marlise Hofer e Frances Chen della University of British Columbia in Canada.Mentre un altro studio pubblicato a fine giugno sulla rivista Frontiers in Psychiatry e condotto presso la Christian-Albrechts-Universität a Kiel, in Germania, ha evidenziato che dormendo insieme, i partner sincronizzano le fasi del sonno ed hanno una fase REM (quella in cui ... Leggi su huffingtonpost

