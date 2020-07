Cosa ha detto Laura Castelli per fare infuriare i ristoratori (Di sabato 18 luglio 2020) Gaffe, scivolone o malinteso? Le parole di Laura Castelli, viceministro dell'Economia, su crisi e ristoratori sembrano destinate a essere il tormentone politico se non della settimana, almeno del weekend. E mentre l'opposizione spara ad alzo zero contro l'esponente grillina, lei si difende sostenendo di essere stata fraintesa e accusando la stampa di alimentare ad arte la polemica. Cosa ha detto il viceministro? Ma Cosa ha detto la Castelli per surriscaldare il dibattito politico? L'esponente grillina è ospite di Tg2 Post e, parlando delle iniziative adottate dal governo a sostegno delle imprese colpite dal lockdown, che "se una persona decide di non andare più a sedersi al ... Leggi su agi

borghi_claudio : @Alexct9 @tiecolino Qualsiasi cosa. Gli aboliscono l'articolo 18, gli privatizzano anche le mutande, scissioni, cor… - Moixus1970 : RT @ricpuglisi: Ecco, stavolta chiedo scusa a @LaCastelliM5s perché ha detto una cosa larghissimamente corretta. - jinlegacy : non lo dico cosa ho detto quando ho visto queste foto - Satryland59 : RT @Pazq63: Non sono un fan della Castwlli. Detto ciò, un’agenzia nota per inventarsi le cose, caso ASRoma/Soros su tutte, scrive una cosa… - ificouldfly0D : @aCherryCloud Avrei detto “tranquilla, cosa posso ascoltare” se tu avessi rispondo solo con “non shippiamo nessuno” -