Cagliari Sassuolo 0-1 LIVE: la sblocca Caputo. Ritmi lenti, i neroverdi gestiscono (Di sabato 18 luglio 2020) Alla Sardegna Arena, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Cagliari e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Alla “Sardegna Arena”, Cagliari e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Cagliari Sassuolo 0-1 MOVIOLA 15′ Tiro di Haraslin – Secondo tiro in porta dello slovacco, schierato titolare quest’oggi, buona la parata di Cragno. 12′ Gol di Caputo – Colpo di testa su azione d’angolo dopo una deviazione di un difensore del Cagliari e neroverdi avanti. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Cagliari ... Leggi su calcionews24

SkySport : Cagliari-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fischio d'inizio alle 19:30 su Sky Sport Serie A - shaanivigupta : Cagliari vs Sassuolo [HD] Stream on any device - HomeroPicks : El Sassuolo no ha dejado hacer NADA al Cagliari. - FRANKFROMBOGOTA : SATURDAY, JULY 18th, 2020. --- Hellas Verona. Vs. Atalanta Bergamasca. 12:00 PM (Arg.). - 10:00 AM (Col.). --- Cag… - antoine_dubar : RT @YbetProno: ???? Cagliari - Sassuolo ??????? Cagliari / X @ 1.90 ?? Analyse sur Instagram ?? Like si tu suis -