Avellino, non solo Perina per la porta: spunta una nuova idea (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Idee, sondaggi e contatti. Il mercato dell’Avellino di Piero Braglia è pronto a decollare. Ovviamente bisognerà attendere il termine dei playoff di LegaPro. Nel frattempo il direttore sportivo Salvatore Di Somma lavora alacremente sul mercato per dare al tecnico di Grosseto una rosa competitiva per il prossimo campionato. Braglia non ha mai nascosto la volontà di portare in Irpinia qualche fedelissimo. In cima alla lista dei desideri c’è Pietro Perina estremo difensore (classe ’92) del Cosenza. Pista in salita visto che è in ballo un discorso per il rinnovo del contratto con i rossoblu. Tra le idee è spuntato anche Raffaele Ioime portiere (classe ’87) in uscita dal Potenza. Nella ... Leggi su anteprima24

