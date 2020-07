Ubriaco semina il panico in autostrada, arrestato. Costringeva le altre auto a fermarsi (Di venerdì 17 luglio 2020) Pontremoli, Massa Carrara,, 17 luglio 2020 - Ubriaco e pericoloso, ma neutralizzato dalla polizia stradale di Pontremoli e arrestato. Il giovane, originario della provincia di Caserta, ha ... Leggi su lanazione

Si trovava a bordo di un grosso fuoristrada, quando ha cominciato a tagliare la strada agli altri veicoli sulla A15 della Cisa, costringendoli a loro volta ad azzardare manovre di emergenza per evitar ...

