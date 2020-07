Traffico Roma del 17-07-2020 ore 11:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’appuntamento con luce verde a Montespaccato riaperta al Traffico via Suor Maria Agostina strada in precedenza chiusa per materiali sparsi sull’asfalto terminati i lavori in via della Pisana tra via di Bravetta e via San Giovanni eudes via della Pisana orari aperta all’altezza di via Dei Grimaldi è percorribile nelle due direzioni zona Centocelle e sul viale Togliatti incidente all’altezza di via dei Meli vicino Villa Torlonia sul viale Pola incidente nei pressi della Nomentana incidente avvenuto circa un’ora fa ma non si escludono di AG a Montesacro sulla viale Adriatico lavori nelle vicinanze di viale Ionio stanno rallentando il Traffico lavori anche in via di Porta Furba ma qui il transito è a senso unico alternato disagi si procede in coda ... Leggi su romadailynews

Lazio "laboratorio criminale" per mafie: il rapporto della Dia

È un territorio, specialmente quello della Capitale, che offre molteplici possibilità di investimenti, legate al settore turistico-ricettivo, immobiliare, edilizio, commerciale e finanziario. Fino ai ...

Code, Genova ne muore, soffocano il nuovo ponte, i controlli dopo anni di abbandono

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...

