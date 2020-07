Temptation Island a parti inverse: la single perde la testa per Andrea e si dichiara, (Di venerdì 17 luglio 2020) A Temptation Island prosegue la strategia di Anna: la donna si finge interessata al single Carlo per 'mettere alle strette' il compagno Andrea, che non vuole metter su famiglia. Ma la strategia non ... Leggi su today

Bizzaalex : RT @AndrwTw: Quelli che guardano temptation island e si credono etero - lostjnpieces : Oggi devo recuperare Temptation Island - Serendipity946 : E dopo i 'terremoti' di Temptation Island andiamo di terremoto a casa alle 4,41 di mattina. Tanto per non farci mancare niente eh ????? - zazoomblog : Temptation Island Antonella Elia chiama Pietro Delle Piane con il nome del suo ex - #Temptation #Island #Antonella… - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso sempre più deluso da Manila Nazzaro: «Io tronco» -