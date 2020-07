Sammy Hassan commenta la fine della sua storia con Giovanna Abate: (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo pochi giorni dalla scelta, qualche settimana, è finita la storia tra Sammy Hassan e Giovanna Abate. A credere in questa relazione, probabilmente da sempre, è stata solo la tronista, perchè era davvero evidente a tutti che Sammy, provasse ben poco per lei. Le ha detto però di si il giorno della scelta e questo ha fatto forse credere alla Abate che alla fine, lo aveva conquistato. Quel si probabilmente significava proviamoci, iniziamo. Almeno per Sammy che infatti oggi, a distanza di oltre un mese, spiega come lui e Giovanna, abbiano vissuto tutto questo con due velocità differenti. E alla fine, è arrivata la rottura. Dal magazine di ... Leggi su ultimenotizieflash

