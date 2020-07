Salvini: “Confronto in tv con Azzolina? Dove vuole e quando vuole. E’ incapace” (Di sabato 18 luglio 2020) “Matteo Salvini sfiderà la Azzolina in tv? “quando vuole e Dove vuole”. Così, a Matera, il leader della Lega ha risposto a una domanda dei giornalisti. “Da genitore – ha aggiunto – sono al fianco di genitori, insegnanti, presidi, sindaci e studenti che ancora non hanno capito che cosa succederà nella scuola. Abbiamo – ha continuato Salvini – un ministro evidentemente incapace di svolgere il suo ruolo”. Leggi su sportface

Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - EsercitoBastoni : @ilrisolutoreIT Sfidare Salvini ? cioè propone un confronto tra due dei tanti (tutti) inutili e dannosi del panoram… - jokervilma : RT @Agenzia_Ansa: La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in tv e… - MediaHotelRadio : RT @Agenzia_Ansa: La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in tv e… - PrincipiFranco : RT @luigivanti: Il Min. Azzolina ha dichiarato di essere pronta a sfidare il Sen. Salvini in un confronto in Tv sulla scuola. Personalment… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Confronto Calenda: « Salvini non è Orban, ci serve un’identità repubblicana» Corriere della Sera