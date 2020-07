Manifest 2, Sesta Puntata: Michaela e Zeke si Sposano! (Di venerdì 17 luglio 2020) Manifest 2, trama Sesta Puntata: sfruttando il poco tempo che resta a Zeke, Michaela si sposa con lui. Intanto per Cal arrivano momenti molto difficili dopo che proprio Michaela si rifiuta di ascoltare una chiamata… La seconda stagione di Manifest arriva alla sua penultima Puntata e sta arrivando il punto di svolta soprattutto per Michaela e Zeke. La verità su quanto accaduto sul volo 828 è ancora molto lontana, ma qualche indizio potrebbe aiutare a capire di più. Prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Manifest 2: dove eravamo rimasti Michaela, a malincuore, decide di denunciare Jared dopo quello che ha scoperto su di ... Leggi su uominiedonnenews

