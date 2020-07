L’idea di Cathy La Torre: «Io sindaca di Bologna con un assessorato alla solitudine e l’educazione sentimentale nelle scuole» – L’intervista (Di venerdì 17 luglio 2020) Un assessorato alla solitudine, l’educazione sentimentale per i bambini fino ai 6 anni ma anche massimo sostegno ai giovani che non riescono più a trovare una stanza in affitto, ai lavoratori che sono in cassa integrazione ma che continuano comunque a lavorare. Queste le idee di Cathy La Torre, avvocata e attivista Lgbtq+, che a Open spiega il suo progetto per Bologna. Il suo sogno? Indossare la fascia tricolore, amministrare la sua città a patto che il centro-sinistra decida di indire le primarie. «Altrimenti continuerò a fare l’avvocata» frena subito. 39 anni, siciliana di origine e bolognese di adozione, per metà italiana e per metà americana, è stata vicepresidente del Movimento Identità ... Leggi su open.online

