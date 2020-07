Lapo Elkann cambia vita e dice addio alle "vecchie passioni" - (Di venerdì 17 luglio 2020) Roberta Damiata Lapo Elkann parla della sua svolta di vita che lo ha portato anche a vendere alcune auto della sua scuderia privata a favore di un'associazione contro le dipendenze "Non voglio essere quello che piace agli altri, ma una persona vera e onesta". Arriva così la svolta di vita di Lapo Elkann, il rampollo di casa Agnelli dal passato tormentato. In una lunga intervista al settimanale Grazia ha raccontato questa sua nuova vita a cominciare da una scelta: “Quella di mettere in vendita due auto che mi stanno molto a cuore. Modelli unici il cui ricavato sarà destinato a Scelgo Giusto, un progetto di recupero di giovani con problemi di tossicodipendenza e rischio di caduta in substrati criminali, e a Connessione ... Leggi su ilgiornale

Alberti41890359 : @lapo_elkann mi piace molto quello ragazzo e il suo modo nuovo ragazze di vivere innamorato bravo ragazzo Lapo e fe… - MassimilianoL10 : #Lapo Elkann#UbaldoPantani imitazione - StraNotizie : Lapo Elkann: 'Dopo abusi e droghe voglio dedicarmi a chi soffre' - Susy0121031997 : RT @ansiogenaaf: Ma Lapo Elkann è ancora vivo dopo che Sebastian Vettel gli ha detto che è 'unique'? - lakers751 : Lapo Elkann 'Vorrei essere meno imprenditore e più benefattore' -