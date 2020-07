"Juve e Inter interessate a Pochettino" (Di venerdì 17 luglio 2020) LONDRA, INGHILTERRA, - Mauricio Pochettino potrebbe riprendere la sua carriera in panchina dalla Serie A . Secondo quanto riferisce "The Telegraph", l'ex allenatore del Tottenham, finalista dell'... Leggi su corrieredellosport

CorSport : #Spal-#Inter 0-4: poker tra le proteste, Conte è a -6 dalla Juve - Sport_Mediaset : #SerieA, #SpalInter 0-4: i nerazzurri tornano al secondo posto in solitaria. #Candreva, #Biraghi, #Sanchez e… - FcInterNewsit : Poker servito al tavolo tricolore: l'Inter travolge la Spal, blinda la prossima UCL e va a -6 dalla Juve - eia58 : RT @ClaudioBenford: Non vi fate ingannare da chi ora ci etichetta come l'anti-Juve e che parla di corsa scudetto riaperta. Sono gli stessi… - Silvio_moro4us : @danielelozzi Eh l’Inter ha buttato tanti punti come però pure la Juve nelle ultime tre partite -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter Tra Juventus e Inter è duello totale: anche per la panchina Virgilio Sport Serie A, l’Inter batte 4-0 la SPAL e si porta a -6 dalla Juventus

Poker dell’Inter nel posticipo della 33esima giornata. La squadra di Conte rifila 4 gol a domicilio alla SPAL. Primo tempo che si chiude con i nerazzurri in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Candreva, ...

Serie A, poker dell’Inter in casa della Spal. Il Torino vince lo scontro salvezza contro il Genoa

Serie A, i risultati di giovedì 16 luglio 2020: vittoria importante dell’Inter in casa della Spal. MILANO – Serie A, i risultati di giovedì 16 luglio. Nella prima sfida il Torino supera 3-0 il Genoa e ...

Poker dell’Inter nel posticipo della 33esima giornata. La squadra di Conte rifila 4 gol a domicilio alla SPAL. Primo tempo che si chiude con i nerazzurri in vantaggio 1-0 grazie a un gol di Candreva, ...Serie A, i risultati di giovedì 16 luglio 2020: vittoria importante dell’Inter in casa della Spal. MILANO – Serie A, i risultati di giovedì 16 luglio. Nella prima sfida il Torino supera 3-0 il Genoa e ...