Fauci punta l'indice: 'Siamo ancora nella prima ondata, inutile parlare ora della seconda'

Altro che le sottovalutazione del miliardario negazionista: gli Stati Uniti "sono praticamente nella prima ondata" dell'epidemia di Covid 19. Lo ha detto Anthony Fauci, intervenendo ad un foro ...

Lo ha detto Anthony Fauci, intervenendo ad un foro virtuale della Us Chamber of Commerce, sottolineando che "dobbiamo concentrarci su quello che sta succedendo ora" piuttosto che continuare a parlare ...New York, 17 lug. (askanews) – Nuovo record di contagi per gli Usa che ieri hanno raggiunto i 70.000 casi in un solo giorno. La Florida, il nuovo punto caldo della pandemia, ha aggiunto quasi 14.000 n ...