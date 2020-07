Far Cry 6 in 4K Ultra HD su Xbox Series X e Xbox One e non su PS5? Ubisoft accende le polemiche (Di venerdì 17 luglio 2020) Ubisoft ha rivelato su Twitter che Far Cry 6 funzionerà in 4K Ultra HD solo su Xbox One e Xbox Series X, il che significa che PS4 Pro e anche la più potente PS5 sembrano essere lasciate da parte. Sembra molto strano: può essere che si tratti di un errore di comunicazione?L'editore francese ha confermato la notizia durante uno scambio di commenti su Twitter con CvGameFreak, che ha chiesto chiarimenti in merito al banner Far Cry 6 che sosteneva che il 4K Ultra HD sarebbe stato possibile solo su Xbox One e Xbox Series X. Il community manager ha ribadito che questa funzionalità sarà presente solo sulle console di ... Leggi su eurogamer

