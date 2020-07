Benevento, Vigorito: «È stata una stagione da record, memorabile» (Di venerdì 17 luglio 2020) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato a B Magazine dell’incredibile stagione delle Streghe. Le sue parole Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato a B Magazine dell’incredibile stagione del club campano, culminata con la promozione in Serie A. stagione – «E’ stata una stagione da record, memorabile. Credo che le congiunzioni astrali si siano allineate. A partire dalla mia, quella di Pippo Inzaghi, di Pasquale Foggia, di Salvatori e di tutto lo staff. E’ stata una stagione armonica…tutti abbiamo dato il nostro meglio». TIFOSI – «Ho ringraziato i tifosi per il sostegno ... Leggi su calcionews24

