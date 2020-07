Barcellona-Napoli, Rivaldo teme gli azzurri (Di venerdì 17 luglio 2020) Rivaldo teme il Napoli Rivaldo, storica leggenda del Barcellona, ha commentato a Betfair, la sfida che vedrà i blaugrana affrontare il Napoli. Ecco quanto dichiarato: … L'articolo Barcellona-Napoli, Rivaldo teme gli azzurri proviene da Forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri

Gazzetta_it : #Napoli, tre motivi per crederci contro il #Barcellona in #ChampionsLeague - SkySport : Il duro sfogo di Messi dopo aver perso la Liga - sscnapoli : ?? La gara di @ChampionsLeague Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse il 7 o l’8 agosto al Camp Nou ??… - ForzAzzurri1926 : BARCELLONA, CHE ACCUSE DI UN GRANDE EX...PAURA CHAMPIONS!!!! >>> - Alyas15925294 : RT @repubblica: Napoli, emergenza Covid a Barcellona: Camp Nou a rischio per la sfida di Champions -