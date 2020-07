Aspi: su A14 e A16 ripristinata la viabilità entro fine luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) La novità arriva dopo il provvedimento dell'Autorità giudiziaria di Avellino che ha accolto la richiesta della società di modificare l'attuale assetto dei cantieri Leggi su repubblica

Le Direzioni di Tronco di Pescara e di Cassino di Aspi avvieranno immediatamente i lavori necessari ... storicamente più elevati sulla A14, Autostrade per l'Italia ha deciso di attivare dalla ...(ANSA) - ANCONA, 17 LUG - Partono già da stasera le prime attività di cantierizzazione per ripristinare la viabilità su due corsie per senso di marcia nei tratti della A14 interessati da ...