Alessia Marcuzzi ritrova la serenità? Dopo il gossip, scatti sorridenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Alessia Marcuzzi ritrova finalmente la serenità Dopo le polemiche che l’hanno coinvolta, accusandola di aver tradito il marito con Stefano De Martino. Alessia Marcuzzi (fonte Instagram @AlessiaMarcuzzi)Non è stato un bel periodo per la la showgirl. Questa è stata travolta dalle polemiche perché accusata di aver tradito il marito con Stefano De Martino. Un pettegolezzo che ha mobilitato entrambi, tanto che sia Alessia sia Stefano hanno smentito, attraverso i loro profili social, la faccenda. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che si trattasse di un modo per far parlare di loro durante le vacanze estive. In ogni caso sia De Martino sia la Marcuzzi in questi ultimi ... Leggi su chenews

Alessia Marcuzzi e cena con Signorini: “De Martino sta pagando il conto”

