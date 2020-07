Ad Ancona nuova stretta sulla movida: gli operatori insorgono (Di venerdì 17 luglio 2020) La giunta comunale di Ancona ha regolamentato la musica e l’orario in cui bisognerà cessarla. I titolari dei locali: “Vogliono ucciderci definitivamente. Lavorare senza musica è desolante”. Ad Ancona è guerra aperta tra le istituzioni e i gestori dei locali della movida notturna. La giunta comunale del capoluogo marchigiano si è espressa ancora una volta … L'articolo Ad Ancona nuova stretta sulla movida: gli operatori insorgono proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SamLouis_CICAP : @Link4Universe Se è una città deserta dove non succede mai niente di interessante la chiamerei Nuova Ancona - PerugiaToday : LO STUDIO 'La nuova ferrovia Terni-Fossato? Una svolta economica'. Boom di posti di lavoro, aumento anche della pop… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancona nuova

AnconaToday

ANCONA – I militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Ancona e i funzionari dell’Ufficio delle Dogane in servizio presso il porto dorico, durante un intervento mirato e finalizzato alla prev ...La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere. Oltre ad essere uno slogan da condividere in linea generale si tratta anche del nome scelto per la campagna per una corretta informazione in ...