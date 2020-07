Tumore al seno: semi-digiuno a base veg può aiutare le cure ormonali (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ un semi–digiuno a base vegetale studiato in ogni minimo dettaglio, non fai-da-te, ma da adottare sotto stretto controllo medico. E potrebbe essere un alleato delle cure ormonali per le donne con Tumore al seno, anche metastatico. Sono le indicazioni che arrivano da uno studio internazionale a guida italiana, che ha valutato per la prima volta gli effetti di cicli ripetuti di una particolare dieta ‘mima digiuno‘ su un gruppo di pazienti. Risultati che si sono guadagnati le pagine della rivista ‘Nature‘. Il lavoro, coordinato dal Policlinico universitario San Martino di Genova e dall’Ifom (Istituto Firc di oncologia molecolare) di Milano, e sostenuto da Fondazione Airc, mostra il ruolo chiave ... Leggi su meteoweb.eu

HuffPostItalia : Valter Longo: 'La dieta mima-digiuno un jolly nelle terapie contro il tumore al seno' - rtl1025 : ?? E' morta, all'età di 57 anni, l'attrice #KellyPreston, moglie di #JohnTravolta, dopo una battaglia durata due an… - LaStampa : ?? ULTIMA ORA. Lutto per #JohnTravolta: morta la moglie #KellyPreston. L’attrice aveva 57 anni e aveva un tumore al… - ComunicareSalut : Tumore al seno, la dieta mima-digiuno è una possibile alleata delle cure ormonali - TommyBrain : Sputnik:Tumore al seno: dieta vegana può aiutare cure -