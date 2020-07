Torino, uccide i genitori: “Daniele aveva problemi psichiatrici ma non veniva più seguito” (Di giovedì 16 luglio 2020) Torino, uccide i genitori. Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e sua moglie Giuseppina Valetti, di 60 anni, sono stati uccisi a coltellate dal figlio Daniele nell’appartamento di quest’ultimo a Torino, al culmine di una discussione. Il ragazzo, 30 anni, soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e fino al 2010 è stato seguito dal servizio di igiene mentale dell’Asl to5. Poi, dopo essersi trasferito da Baldissero, dove viveva con i genitori, non è più stato assistito: “Non era facile prendersi cura di un ragazzo così problematico”. aveva problemi psichici e soffriva di manie di persecuzione Daniele Ferrero, il 30enne di Torino che la scorsa notte ha ucciso a coltellate i ... Leggi su limemagazine.eu

