Temptation Island, sospetti sulla lealtà di alcune coppie. Ecco l’indizio (Di giovedì 16 luglio 2020) sospetti sulla lealtà Anche quest’anno Temptation Island sta riscuotendo un enorme successo. La prima coppia ad essere andata via è composta da Alessandro e Sofia. Entrambi non sono stati fedeli in passato, ma hanno sempre perdonato i tradimenti dell’uno e dell’altra. Secondo quanto circola su internet, pare che si siano lasciati definitivamente dopo un paio di giorni. Per averne la certezza, non ci resta che attendere l’ultima puntata. Da qualche ora si dice che alcuni membri del cast stiano recitando un copione per raggiungere la popolarità. Tra questi ci sono Ciavy e Anna per dei dettagli che non sono passati inosservati. Ciavy conosce Daniele, ex di Giulia I sospetti sulla lealtà di alcune coppie ... Leggi su kontrokultura

Temptation Island Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Temptation Island