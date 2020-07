Spal Inter 0-4: cronaca e tabellino (Di giovedì 16 luglio 2020) Allo Stadio Paolo Mazza, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Spal e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Tutto facile per l’Inter che si sbarazza della Spal grazie ai gol di Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini. Secondo posto in solitaria per la banda di Conte, a -6 dalla Juve Sintesi Spal Inter 0-4 MOVIOLA 83′ Tiro di Sala – Buon lavoro di Petagna, che appoggia per la conclusione del compagno. Destro da fuori area che però non centra lo specchio. 74′ GOL DELL’Inter – Eriksen crossa dal limite dell’area, la palla arriva a Young che fa partire un cross rasoterra che Gagliardini spinge in porta 65′ Doppia chance per Sanchez – Dopo aver ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Gol! Spal - Inter 0-1, rete di Candreva A. (INT) - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: SPAL 0-4* Inter Milan *(Gagliardini 74‘) #SSFootball - Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - GoalItalia : MATCH REPORT - #SPALInter 0-4: Conte si riavvicina alla Juventus ?? - Miles686 : SPAL-Milan 2-2 Spal-Inter 0-4 Levels, ragazzi miei, mi dispiace -