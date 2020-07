Salafia: solidarietà a Raggi, esempio di onestà (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma – “Al sindaco di Roma Virginia Raggi tutta la mia solidarieta’. esempio di civile lotta politica, di onesta’, trasparenza e responsabilita’ che lotta tutti i giorni per la vittoria della legalita’ a Roma, per riportare alla normalita’ una Capitale massacrata da troppi decenni di malapolitica. Al sindaco l’invito a non mollare e a proseguire il suo lavoro a schiena dritta per il bene della Citta’”. Cosi’ Angela Salafia, deputata del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Giustizia e Commissione Antimafia, in merito ad un articolo pubblicato oggi su un quotidiano contro la sindaca di Roma Virginia Raggi. Leggi su romadailynews

