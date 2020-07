Roma, dal barbiere senza mascherina e distanziamento: chiusa attività (Di giovedì 16 luglio 2020) Verifica del rispetto delle norme anti-Covid e lavoro nero, sono i requisiti che, nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno voluto verificare nel corso di alcuni controlli agli esercizi commerciali della zona Cornelia-Boccea. Particolare attenzione è stata rivolta alle verifiche presso le attività in zona circonvallazione Cornelia, teatro, alcuni giorni fa, di una violenta rissa tra cittadini stranieri. Sono 6 le attività e una cinquantina le persone controllate complessivamente dai militari nello svolgimento delle attività. Controlli a tappeto dei Carabinieri: chiuso un barbiere I Carabinieri hanno riscontrato numerose irregolarità in un negozio di barbiere gestito da un cittadino tunisino di 42 anni: mancato uso della mascherina protettiva da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

