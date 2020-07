Riot Games assume… hacker! L’offerta di lavoro in un messaggio nascosto nel sistema anti-cheat (Di giovedì 16 luglio 2020) I giochi sviluppati da Riot Games, tra cui alcuni esports di grandissimo livello come Valorant e League of Legends sono protetti contro imbrogli e manomissioni dei file da un sistema all’interno dove è presente un file chiamato “packman”. Stando a quanto emerso online, gli sviluppatori avrebbero nascosto un messaggio nel file packman che mostra il loro desiderio di reclutare hacker e “cheaters” che hanno tentato di manomettere i file e si sono imbattuti proprio nel sistema di protezione. Gli sviluppatori di Valorant hanno nascosto questo messaggio (anche se sarebbe meglio definirla una vera e propria offerta di lavoro, ndr) in un file chiamato Stubs.dll. Questo file fa parte del ... Leggi su esports247

esports247_it : Riot Games assume... hacker! L'offerta di lavoro in un messaggio nascosto nel sistema anti-cheat… - heisenbzrg : 99 PDL DENOVO RIOT GAMES TA DE BRINCADEIRA - SerialGamerITA : League of Legends: Riot Games seleziona Getty Images come agenzia fotografica e partner di distribuzione ufficiale - GamesVillageITA : #RiotGames ha annunciato altri abbigliamenti a tema #LeagueofLegends questa volta i protagonisti sono i #TrueDamage - polessasz : 15 De pdl isto é riot games -

Ultime Notizie dalla rete : Riot Games Legends of Runeterra, scopriamo il nuovo gioco di Riot Games 2duerighe Legends of Runeterra, scopriamo il nuovo gioco di Riot Games

Molti di voi conosceranno la Riot Games, software house statunitense fondata nel 2006, per via del suo gioco più famoso, ovvero League of Legends, ma forse non tutti sanno che dal fortunatissimo moba ...

Dal #GamerGate a Ubisoft, i casi di molestie e sessismo nel mondo dei videogiochi

È notizia di queste ore lo scandalo che ha travolto la società videoludica Ubisoft, dopo che il quotidiano Libération ha condotto un’inchiesta sul sessismo e su reiterati episodi di molestie all’inter ...

Molti di voi conosceranno la Riot Games, software house statunitense fondata nel 2006, per via del suo gioco più famoso, ovvero League of Legends, ma forse non tutti sanno che dal fortunatissimo moba ...È notizia di queste ore lo scandalo che ha travolto la società videoludica Ubisoft, dopo che il quotidiano Libération ha condotto un’inchiesta sul sessismo e su reiterati episodi di molestie all’inter ...