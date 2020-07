Ricerca, scoperte due forme diverse dell'acqua (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - (di Andreana d'Aquino)- Scoperta per la prima volta l'esistenza di due diverse forme dell'acqua. In uno studio pubblicato oggi su "Science" dallo scienziato italiano Francesco Sciortino de La Sapienza e dal team di statunitensi della Princeton University guidati dal fisico argentino Pablo Debenedetti, è stato infatti dimostrato per la prima volta "l'esistenza di due diverse forme di acqua, ovvero di due distinte fasi liquide dell'acqua che a bassissime temperature si separano, galleggiando l'una sull'altra". La scoperta, racconta all'Adnkronos il fisico Francesco Sciortino "nasce da lunghe chiacchierate durante il mio anno sabatico negli Usa" con il team del fisico argentino Pablo ... Leggi su iltempo

(di Andreana d'Aquino)- Scoperta per la prima volta l’esistenza di due diverse forme dell'acqua. In uno studio pubblicato oggi su "Science" dallo scienziato italiano Francesco Sciortino de La Sapienza ...

