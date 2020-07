Maria De Filippi sbarca su Rai 1 (Di giovedì 16 luglio 2020) Un bel colpo quello del direttore di Rai 1 Coletta che annuncia soddisfatto la conduzione di un evento contro la violenza sulle donne, in onda mercoledì 25 novembre sulla prima rete del servizio pubblico. Insieme a lei ci saranno altre due grandi donne: Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia. Nell’illustrare i nuovi palinsesti dei programmi Rai, ecco che fra le novità anche questa conduzione a dir poco eccezionale, sottolineataArticolo completo: Maria De Filippi sbarca su Rai 1 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

