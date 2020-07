Loki, la serie Disney+ conterrà elementi di fantascienza: "Aspettatevi l'inaspettato" (Di giovedì 16 luglio 2020) Michael Waldron, showrunner di Loki, ha anticipato che la serie avrà degli elementi fantascientifici che renderanno lo show davvero inaspettato. Lo showrunner di Loki Michael Waldron ha commentato con entusiasmo l'arrivo dello show su Disney+ annunciando che ci saranno degli elementi fantascientifici che renderanno il tutto davvero inaspettato per i fan Marvel. Tramite una storia su Instagram, Michael Waldron ha commentato la nuova landing page di Loki presente su Disney+ con grande entusiasmo, anticipando che la storia con protagonista il villain Marvel avrà un qualcosa di fantascientifico che stupirà molto il pubblico: "Abbiamo una pagina su Disney+! E un vecchio trailer. Ma mi ... Leggi su movieplayer

