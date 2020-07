La Fifa conferma i Mondiali 2022 in Qatar (Di giovedì 16 luglio 2020) È arrivata l’ufficialità. La Fifa ha convalidato ufficialmente il calendario della Coppa del Mondo del 2022 che si svolgerà in Qatar in inverno. Il torneo avrà inizio il 21 novembre 2022 alle 11 italiane( 13 secondo il fuso orario del Qatar) allo stadio Al Byat di Al Khor, impianto di circa 60.000 posti chiamato così per le gorme delle tende tradizionali utilizzate dai popoli nomadi nelle regioni del Golfo. Per garantire a tutte le squadre il necessario riposo, la fase a gironi durerà 12 giorni e le gare saranno giocate in 4 fasce orarie: visto il fuso orario, in Italia saranno sempre le ore 11, 14, 17, 20 per i quattro match in programma. Gli orari della fase finale ad eliminazione diretta saranno invece alle 16 e alle 20 con due match al giorno, ... Leggi su sport.periodicodaily

